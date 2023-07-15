В подготовке покушения традиционно обвинили СБУ

В россии заявили о том, что некая неонацистская группировка "по указанию СБУ" готовила покушения на известную российскую пропагандистку маргариту симоньян и телеведущую Ксению Собчак.

Как сообщают российские пропагандисты, ФСБ, МВД и следственный комитет покушение предотвратили.

Отмечается, что членов группировки "Параграф-88" задержали в Московской и Рязанской областях и изъяли у них автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Задержанные заявили, что якобы готовили убийства по заданию СБУ, а за головы симоньян и Собчак им пообещали по 1,5 миллиона рублей (около 610 тысяч гривен).

В сети же новость восприняли с юмором и напомнили, что это далеко не первое "покушение неонацистов по поручению СБУ" на ведущих пропагандистов россии.

Кроме того, пользователи пошутили, что для пропаганды непременно покажут "найденную во время обысков" книгу Адольфа Гитлера "Моя борьба", а потому то, что она таки была показана на одном из снимков, особого удивления в сети не вызвало.

Как сообщалось ранее, симоньян уже заявляла недавно о подготовке покушения на нее и о том, что получила странную посылку с подозрительным предметом. Как оказалось "опасный" предмет оказался обычной секс-игрушкой.