"Візитку Яроша вже знайшли?" У росії затримали "неонацистів", які хотіли вбити симоньян та Собчак (фото)

У підготовці замаху традиційно звинуватили СБУ

У росії заявили про те, що деяке неонацистське угруповання "за вказівкою СБУ" готувало замахи на відому російську пропагандистку маргариту симоньян та телеведучу Ксенію Собчак.

Як повідомляють російські пропагандисти, ФСБ, МВС та слідчий комітет замаху запобігли.

Зазначається, що членів угруповання "Параграф-88" затримали у Московській та Рязанській областях та вилучили у них автомат Калашникова з патронами, гумові кийки, ножі, кастети та наручники.

Затримані заявили, що нібито готували вбивства за завданням СБУ, а за голови симоньян та Собчак їм пообіцяли по 1,5 мільйона рублів (близько 610 тисяч гривень).

У мережі ж новину сприйняли з гумором і нагадали, що це далеко не перший "замах неонацистів за дорученням СБУ" на провідних пропагандистів росії.

Крім того, користувачі пожартували, що для пропаганди неодмінно покажуть "знайдену під час обшуків" книгу Адольфа Гітлера "Моя боротьба", а тому те, що вона таки була показана на одному зі знімків, особливого подиву в мережі не викликало.

Як повідомлялося раніше, симоньян вже заявляла нещодавно про підготовку замаху на неї та про те, що отримала дивну посилку з підозрілим предметом. Як виявилося "небезпечний" предмет виявився звичайною секс-іграшкою.