"Освободители" размазали по асфальту: оккупанты убили известного пропагандиста в центре Донецка (видео)

Пропагандист неоднократно призывал убивать украинцев и прославлял боевиков

В центре оккупированного Донецка российские военные сбили известного пропагандиста так называемой "днр" геннадия дубового, из-за чего тот умер на месте.

Как проинформировал в своем telegram-канале блогер Денис Казанский, происшествие произошло прямо на перекрестке ул. Артема и бульвара Шевченко на выходе из здания ОГА.

"Боролся с бандеровцами, а в итоге был размазан по асфальту "освободителями", которые носятся по центру города на запредельных скоростях и регулярно давят людей", — прокомментировал случившееся Казанский.

Блогер напомнил, что дубовой до войны был донецким журналистом, однако после начала российской оккупации перешел в подразделения боевика арсения павлова (моторола) и часто призывал к убийствам украинцев.

При этом Казанский показал также скриншот переписки в соцсетях, на котором видно, что местные жители жалуются, что там подобные происшествия случаются часто.

Как сообщалось ранее, в районе Пятихаток (Запорожская область) был ликвидирован "военкор" пропагандистского издания "РИА Новости" Ростислав Журавлев, а еще трое "репортеров" получили ранения. Примечательно то, что они приехали туда делать сюжет о применении кассетных боеприпасов, которым их группу и накрыло.