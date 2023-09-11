"Визволителі" розмазали по асфальту: окупанти вбили відомого пропагандиста в центрі Донецька (відео)

Пропагандист неодноразово закликав убивати українців та прославляв бойовиків

У центрі окупованого Донецька російські військові збили відомого пропагандиста так званої "днр" геннадія дубового, через що той помер на місці.

Як поінформував у своєму telegram-каналі блогер Денис Казанський, пригода сталася прямо на перехресті вул. Артема та бульвару Шевченка на виході з будівлі ОДА.

"Боровся з бандерівцями, а в результаті був розмазаний по асфальту "визволителями", які носяться по центру міста на позамежних швидкостях і регулярно давлять людей", — прокоментував Казанський.

Блогер нагадав, що дубовий до війни був донецьким журналістом, проте після початку російської окупації перейшов до підрозділів бойовика арсенія павлова (моторола) і часто закликав до вбивств українців.

При цьому Казанський показав також скріншот листування в соцмережах, на якому видно, що місцеві жителі скаржаться, що подібні події трапляються часто.

Як повідомлялося раніше, в районі П’ятихаток (Запорізька область) було ліквідовано "військора" пропагандистського видання "РІА Новини" Ростислава Журавльова, а ще трьох "репортерів" зазнали поранень. Примітно, що вони приїхали туди робити сюжет про застосування касетних боєприпасів, яким їхню групу і накрило.