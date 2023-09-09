Пропагандистка по полной отхватывает за свою гнусную ложь

Известный украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев, рассказавший об интиме президента россии владимира путина с симоньян, раскрыл, как российская пропагандистка отхватывает по полной программе за свою гнусную ложь.

Ясновидящий в эфире программы "Ранок у великому місті", заявил, что у маргариты симоньян есть очевидные трудности, которые будут усиливаться и оказывать на нее все большее давление, и в данном случае медицинская помощь не может решить проблему, так как страх нельзя просто так преодолеть.

"Деньги не помогут ей избавиться от гнетущего состояния. У нее что-то происходит со здоровьем и нервной системой. Вижу, что у нее появился очень сильный страх", — сказал мольфар.

Гордеев также подчеркнул, что пропагандистка будет продолжать работать на кремль, распространяя пропаганду через телевидение. "Вижу, что она очень много на себя взяла и с этим богатством не справится", — заявил ясновидящий.

Ранее Максим Гордеев рассказал, что у пропагандиста владимира соловьева возникли проблемы со здоровьем, включая тяжелые психологические состояния. По его словам, у главного рупора кремля сейчас много денег, но души уже нет.