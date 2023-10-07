Хоккейный функционер считает, что при путине рф стали уважать во всем мире

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея россии (ФХР) Роман Ротенберг, сын российского олигарха Бориса Ротенберга, второй год подряд позорится, поздравляя президента рф владимира путина с днем рождения.

Ротенберг-младший поздравил главу кремля, опубликовав пост на своем telegram-канале. В сети отметили, что Роман в своем поздравлении назвал путина "капитаном", хотя тот является верховным главнокомандующим и полковником ФСБ. Таким образом, сын олигарха случайно унизил президента рф.

"Сегодня 71-й день рождения отмечает наш лидер, наш Президент – Владимир Владимирович Путин.

Под его руководством Россия снова стала мощным во всех отношениях, по-настоящему независимым государством, которое уважают по всему миру.

С какими бы сложностями мы ни сталкивались, мы их все преодолеем, потому что у нас есть мудрый и решительный Капитан, который каждый день трудится на благо россии", — написал Ротенберг.

Пользователи массово шутят о подхалимстве Ротенберга.

Напомним, Ротенберг во время хоккейного матча ударил соперника клюшкой, после чего потерпевшего наказали за нарушение правил.

Ранее сообщалось, что российских хоккейный клуб налепил на форму букву Z.