"Не заслуживает уважения": друг Украины пристыдил Маска

Знаменитый хоккеист высмеял Маска за нелепую публикацию

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек высказался о скандальном меме о президенте Украины Владимире Зеленском, который американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсетях.

Соответствующее заявление Доминик сделал в своем микроблоге в Twitter. Он отметил, что Илон не заслуживает уважения.

"Маск просто показал нам, какой он бедный. Этот человек (Маск) не заслуживает уважения", – написал Гашек.

Напомним, Маск опубликовал мем с главой украинского государства и надписью: "Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи на миллиарды долларов". В мире отреагировали на публикацию миллиардера массой новых мемов.

Отметим, Гашек активно выступает против "русского мира". Недавно он посетил Украину, где получил награду "Друг Украины". Бывший спортсмен призвал защитников Украины гнать из страны русское де**мо. Кроме того, хоккеист призвал НХЛ выделить Украине миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими хоккеистами. Из-за этого Гашека оскорбили в рф.