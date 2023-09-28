Глава кремля лично вмешивается в дела российского хоккея

Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о решении президента рф владимира путина дать гражданство россии канадскому хоккеисту Кэмерону Ли. Накануне в рф обвинили хоккеиста сборной в предательстве.

Соответствующее заявление Майорова доступно на сайте vseprosport.ru. Борис считает, что Ли получил гражданство незаконно, ведь играет в рф только с 2022 года. Кроме того, советский чемпион уверен, что это было сделано, чтобы ХК "Амур" канадца вписался в лимит легионеров, который существует в российской лиге КХЛ. Добавим, что путин мог дать гражданство рф Кэмерону в особом порядке.

"Я к этому отношусь отрицательно.

Я не знаю мотивов Ли, может быть, у него корни какие там, может быть, родственники дальние живут в россии, боюсь что-либо сказать, но и по нашему законодательству, по-моему, пять лет человек должен прожить, выучить язык и так далее.

В нарушение всяких законов! Я не могу сказать, что я против, но я не понимаю этого", – сказал Майоров.

Ранее легенда хоккея Доминик Гашек заявил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) из-за сотрудничества с россиянами должна выплачивать Украине до 4 млрд долларов за сезон. В рф после этого оскорбили "Доминатора".