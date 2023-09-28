"Боюсь щось сказати": радянський чемпіон звинуватив путіна в беззаконні

Глава кремля особисто втручається у справи російського хокею

Радянський хокеїст, дворазовий олімпійський чемпіон Борис Майоров висловився про рішення президента рф володимира путіна надати громадянство росії канадському хокеїсту Кемерону Лі. Напередодні у рф звинуватили хокеїста збірної у зраді.

Відповідна заява Майорова доступна на сайті vseprosport.ru. Борис вважає, що Лі отримав громадянство незаконно, адже грає в росії лише з 2022 року. Крім того, радянський чемпіон упевнений, що це було зроблено, аби ХК "Амур" канадця вписався у ліміт легіонерів, який існує у російській лізі КХЛ. Додамо, що путін міг надати громадянство росії Кемерону в особливому порядку.

"Я до цього ставлюся негативно.

Я не знаю мотивів Лі, можливо, у нього коріння яке там, можливо, родичі далекі живуть у р'осії, боюся щось сказати, але і за нашим законодавством, на мою думку, п’ять років людина повинна прожити, вивчити мову і так далі.

Порушуючи будь-які закони! Я не можу сказати, що я проти, але я не розумію цього”, – сказав Майоров.

Раніше легенда хокею Домінік Гашек заявив, що Національна хокейна ліга (НХЛ) через співпрацю з росіянами має виплачувати Україні до 4 млрд доларів за сезон. У рф після цього образили "Домінатора".