Російський хокеїст відкрито виступає проти вторгнення рф в Україну

Олімпійський чемпіон з хокею і колишній депутат Держдуми думи росії Андрій Коваленко заявив, що хокеїст "Калгарі Флеймз" і збірної рф Микита Задоров в інтерв’ю Юрію Дудю витер ноги про російський народ.

Відповідний коментар Коваленко доступний на сайті russia-hockey.ru. Крім того, Андрій порадив Микиті з’їздити на Донбас, "щоб мізки стали на місце і щоб уникнути ганьби у своїй країні". Крім того, колишній хокеїст згадав про легенду НХЛ Домініка Гашека, який підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Колись Домінік був великим воротарем — і він хоча б не витирає ноги об свій народ. На критиці спецоперації та росії Гашек тупо їде на лижах, роблячи собі політичну кар’єру в Чехії. Бог йому суддя.

Але те, що, напевно, можна пробачити Гашеку, не можна пробачити Задорову. Жодної спроби зрозуміти свій народ та свою державу! І звинувачення у клептократії з країни, де президент частіше спілкується з іншими світами та, здається, у маразмі. Ганьба! — заявив Коваленко.

Раніше в росії образили Гашека, який закликав НХЛ платити Україні мільярди доларів через свою пасивну політику щодо російських хокеїстів.