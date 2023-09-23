Российский хоккеист открыто выступает против вторжения рф в Украину

Олимпийский чемпион по хоккею и бывший депутат Госдумы думы рф Андрей Коваленко заявил, что хоккеист "Калгари Флэймз" и сборной рф Никита Задоров в интервью Юрию Дудю вытер ноги о российский народ.

Соответствующий комментарий Коваленко доступен на сайте russia-hockey.ru. Кроме того, Андрей посоветовал Никите съездить на Донбасс, "чтобы мозги встали на место и чтобы избежать позора в своей стране". Кроме того, бывший хоккеист вспомнил о легенде НХЛ Доминике Гашеке, который поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Когда-то Доминик был великим вратарем – и он хотя бы не вытирает ноги о свой народ. На критике спецоперации и россии Гашек тупо едет на лыжах, делая себе политическую карьеру в Чехии. Бог ему судья.

Но то, что, наверное, можно простить Гашеку, нельзя простить Задорову. Ни одной попытки понять свой народ и свое государство! И обвинения в клептократии из страны, где президент чаще общается с иными мирами и, кажется, в маразме. Позорище!" — заявил Коваленко.

Ранее в рф оскорбили Гашека, который призвал НХЛ платить Украине миллиарды долларов из-за своей пассивной политики в отношении российских хоккеистов.