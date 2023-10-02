"Не заслуговує на повагу": друг України присоромив Маска

Знаменитий хокеїст висміяв Маска за безглузду публікацію

Дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон з хокею Домінік Гашек висловився про скандальний мем про президента України Володимира Зеленського, який американський мільярдер Ілон Маск опублікував у соцмережах.

Відповідну заяву Домінік зробив у своєму мікроблозі на Twitter. Він зазначив, що Ілон не заслуговує на повагу.

"Маск просто показав нам, який він бідний. Ця людина (Маск) не заслуговує на повагу", — написав Гашек.

Нагадаємо, Маск опублікував мем із главою української держави та написом: "Коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив допомоги на мільярди доларів". У світі відреагували на публікацію мільярдера масою нових мемів.

Зазначимо, Гашек активно виступає проти "російського миру". Нещодавно він відвідав Україну, де отримав нагороду "Друг України". Колишній спортсмен закликав захисників України гнати з країни російське л*йно. Крім того, хокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через це Гашека образили в росії.