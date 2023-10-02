Мемна контратака: в Україні яскраво відповіли на безглузде глузування Маска над Зеленським

Скандальному підприємцю відповіли у його ж стилі

В Україні прокоментували чергову безглузду витівку мільярдера Ілона Маска. Відреагували і влада, і прості громадяни. Також реагують і багато іноземців.

У мережі повсюдно з’являються різні меми та фотожаби з підприємцем. "Телеграф" вибрав найкращі:

Так, наприклад, відомий український художник Андрій Петренко намалював карикатуру на Маска та путіна. На ній він зобразив диктатора новим Гітлером, а мільярдер висловлює йому підтримку.

Інші також вирішили повернути "зброю" Маска, яку він направив проти Зеленського, проти нього самого. До його уїдливої картинки прифотошопили його голову, а підпис направили на його адресу.

Офіційний аккаунт Верховної Ради України у Twitter також вирішив підтримати хвилю мемів і запостив свій.

"Коли минуло вже 5 хвилин, а ти ще не розповсюджував російську пропаганду"

Інші виріши нагадати Маску його слова, коли він стверджував, що "не бачить російської пропаганди у Twitter".

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"Ілон Маск: Я можу опуститися ще нижче"

У більш серйозній формі відповіли маску в Офісі президента України. Наприклад, радник Михайло Подоляк заявив, що будь-яка підтримка росії сьогодні – це прямі інвестиції у війну, геноцид, вбивство вільного світу, ескалацію та право на безкарність. Будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні – безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування.

"На жаль, далеко не всі й не завжди, бувши значущими медійними фігурами, але перебуваючи за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні бомбардування та крики дітей, які втрачають своїх батьків. Іноді краще мовчати, правда ж Ілоне Маску?", — сказав він.

Варто зазначити, що пост Подоляка на його каналі вже було відредаговано. Ім'я мільярдера у ньому більше не фігурує.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні Ілон Маск опублікував твіт, після якого опинився в центрі скандалу.