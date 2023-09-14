Маск знову потрапив у скандал через політичні висловлювання: цього разу не про Україну

Тайвань хотіла відкрити соцмережі для своїх громадян

Американський мільярдер Ілон Маск, якого нещодавно розхвалив російський диктатор володимир путін, вкотре оскандалився через власні висловлювання. Для різноманіття — цього разу не про Україну, а про Тайвань. Зокрема, на думку одіозного гендиректора компанії SpaceX, Китай та Тайвань є одним цілим.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву вже досить різко відреагував на слова Ілона Маска щодо географічних домагань Китаю. Подробиці інциденту повідомляє Reuters.

Раніше Тайвань попросила Ілона Маска звернутися до Китаю для того, щоб відкрити тайванцям соціальну мережу Х (раніше Twitter). На що американський мільярдер заявив, що Тайвань є невід’ємною частиною Китаю.

У свою чергу, глава МЗС Джозеф Ву різко відреагував на таку позицію Маска.

"Послухайте, Тайвань не є частиною КНР і точно не продається!" — заявив чиновник.

Також Ву у своєму коментарі пригадав мільярдеру і скандали довкола України.

Минулого року Ілон Маск "таємно" відключив мережу супутникового зв’язку Starlink неподалік Криму. Це сталося у той момент, коли Україна проводила спецоперацію. Після того, як інформація спливла в мережі, на американського мільярдера обрушилася велика кількість негативу. Сам він тим часом емоційно прокоментував цей скандал.