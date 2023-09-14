Маск снова попал в скандал из-за политических высказываний: на этот раз не про Украину

Тайвань хотела открыть соцсети для своих граждан

Американский миллиардер Илон Маск, недавно расхвалившийся российским диктатором Владимиром Путиным, в который раз оскандалился из-за собственных высказываний. Для разнообразия – на этот раз не об Украине, а о Тайване. В частности, по мнению одиозного гендиректора компании SpaceX, Китай и Тайвань является одним целым.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву достаточно резко отреагировал на слова Илона Маска о географических притязаниях Китая. Подробности инцидента сообщает Reuters.

Ранее Тайвань попросила Илона Маска обратиться в Китаю с тем, чтобы открыть тайванцам социальную сеть Х (ранее Twitter). На что американский миллиардер заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

В свою очередь глава МИД Джозеф Ву резко отреагировал на такую позицию Маска.

"Послушайте, Тайвань не является частью КНР и уж точно не продается!", — заявил чиновник.

Также Ву в своем комментарии припомнил миллиардеру и скандалы вокруг Украины.

В прошлом году Илон Маск "тайно" отключил сеть спутниковой связи Starlink неподалеку от Крыма. Это произошло в тот момент, когда Украина проводила спецоперацию. После того как информация всплыла в сети, на американского миллиардера обрушилось большое количество негатива. Сам он тем временем эмоционально прокомментировал этот скандал.