Ожидается, что миллиардер примет участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии

Сенат должен провести расследование в отношении американской компании SpaceX, после того как ее гендиректор Илон Маск признался, что блокировал Украине доступ к спутниковой сети Starlink в ходе проведения операции по атаке на вражеские корабли в Черном море.

С таким призывом выступила сенатор Элизабет Уоррен, пишет Bloomberg. Она также хочет, чтобы министерство обороны изучило свои контрактные отношения с компанией.

"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", — сказала демократ из Массачусетса в Капитолии.

Ожидается, что Илон Маск вместе с другими руководителями технологической отрасли будет принимать участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии, которая состоится в среду, 13 сентября.

В то же время председатель комитета по вооруженным силам Джек Рид выразил беспокойство насчет данной проблемы, учитывая что правительства традиционно контролируют спутники, а президенты сами решают, что с ними делать.

Также он добавил, что есть очень позитивные изменения, которые заключаются в том, что компания SpaceX снизила стоимость доступа в космос, в том числе и для запусков в целях нацбезопасности.

"Но у него (у Илона Маска, — Ред.) не может быть последнего слова, когда дело касается национальной безопасности", — сказал председатель комитета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2022 году Илон Маск тайно дал распоряжение своим инженерам на отключение сети спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма. Это случилось именно тогда, тогда Украина должна была совершить тайное нападение на вражеский военно-морской флот.