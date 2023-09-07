Испугался путина: Илон Маск тайно отключил Starlink, чтобы сорвать операцию ВСУ, у него получилось

Маска уговаривали изменить свое решение

Известный американский миллиардер Илон Маск, который постоянно влипает в скандалы из-за своих пророссийских заявлений, в 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма. Это было сделано, чтобы сорвать тайное нападение Украины на российский военно-морской флот.

По данным издания CNN, которое ссылается на книгу-биогафию Маска Уолтера Айзексона, во время данной атаки украинские подводные дроны потеряли связь на подходе к флоту рф и "безвредно выбросились на берег". Отмечается, что решение миллиардера, в результате которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано острым страхом, что россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием. Утверждается, что этот страх был вызван разговорами Маска с высокопоставленными российскими чиновниками.

"Опасения Маска по поводу "мини-Перл-Харбора", как он выразился, в Крыму не оправдались. Но этот эпизод раскрывает уникальное положение, в котором оказался Маск, когда разворачивалась война в Украине. Намеренно или нет, но он стал влиятельным посредником, которого американские чиновники не могли игнорировать", — пишут журналисты и приводят слова Маска "Как я оказался на этой войне? Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами".

По словам Айзексона уговаривал Маска изменить свое решение глава Минцифры Михаил Федоров, но Маск якобы ответил отказом.

"Маск ответил, что его впечатлил дизайн подводных дронов, но он не станет снова включать спутниковое покрытие для Крыма, потому что Украина "сейчас заходит слишком далеко и может потерпеть стратегическое поражение", — говорится в статье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2022 году Маск отказал Украине в финансировании спутниковой связи Starlink. Но потом он изменил решение.