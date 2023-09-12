Скандал навколо Ілона Маска та України: з’явилася реакція Сенату США

Очікується, що мільярдер візьме участь у закритій зустрічі із сенаторами в Капітолії

Сенат має провести розслідування щодо американської компанії SpaceX, після того, як її гендиректор Ілон Маск зізнався, що блокував Україні доступ до супутникової мережі Starlink під час операції з атаки на ворожі кораблі в Чорному морі.

З таким закликом виступила сенатор Елізабет Уоррен, пише Bloomberg. Вона також хоче, щоб міністерство оборони вивчило контрактні відносини з компанією.

"Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", — сказала демократ із Массачусетсу в Капітолії.

Очікується, що Ілон Маск разом з іншими керівниками технологічної галузі братиме участь у закритій зустрічі із сенаторами у Капітолії, яка відбудеться у середу, 13 вересня.

У той же час голова комітету із збройних сил Джек Рід висловив занепокоєння щодо цієї проблеми, враховуючи, що уряди традиційно контролюють супутники, а президенти самі вирішують, що з ними робити.

Також він додав, що є дуже позитивні зміни, які полягають у тому, що компанія SpaceX знизила вартість доступу до космосу, у тому числі й для запусків із метою нацбезпеки.

"Але в нього (в Ілона Маска, — Ред.) не може бути останнього слова, коли справа стосується національної безпеки", - сказав голова комітету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2022 році Ілон Маск таємно дав розпорядження своїм інженерам на відключення мережі супутникового зв’язку Starlink поблизу узбережжя Криму. Це сталося саме тоді, тоді Україна мала вчинити таємний напад на ворожий військово-морський флот.