Ілон Маск потрапив у новий гучний скандал: цього разу замішаний й український міністр

Міністр повідомив, що не знав про вчинок глави SpaceX

Американський мільярдер Ілон Маск, який останнім часом встиг відзначитися низкою скандалів, надав третій особі доступ до листування з головою українського Мінцифри Михайлом Федоровим без його згоди.

Як повідомляє Financial Times, про це розповів виданню сам Федоров, який зазначив, що робити так було "не дуже красиво" з боку Маска.

"Я розумію, чому він це опублікував, тому що я говорив йому, який він великий і що він повинен врятувати людство", — зазначив міністр, але додав, що нікому не розповідав про зміст особистого листування з мільярдером.

Видання повідомило, що Федоров був шокований коли дізнався про те, що в біографії Маска сплив фрагмент з його листування. Втім, глава Мінцифри зазначив, що вона відбулася близько року тому, а тому публікація швидше за все не матиме жодних наслідків.

При цьому Федоров додав, що попри все, залишається вдячний Маску за Starlink, оскільки без нього в Україні "була б катастрофа".

Як повідомлялося раніше, нещодавно стало відомо, що 2022 року Маск наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв’язку Starlink поблизу узбережжя Криму. Це було зроблено для того, щоб зірвати таємний напад України на російський військово-морський флот.