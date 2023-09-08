Маск пояснив відмову активувати Starlink у Криму для військової операції ЗСУ: українці обурюються

Користувачі мережі вже висловили свою думку щодо вчинку Маска

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував ситуацію із таємним відключенням мережі супутникового зв’язку Starlink у 2022 році поблизу узбережжя окупованого Криму. Він не хотів, щоб його компанія стала учасником конфлікту.

Так, у п’ятницю, 8 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter) Маск написав, що українська влада терміново просила його активувати Starlink на всьому шляху до Севастополя, який тимчасово перебуває під окупацією.

"Надійшло екстрене прохання від органів влади активувати Starlink на всьому шляху до Севастополя. Очевидна мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, який стоїть на якорі", — написав мільярдер.

Далі Ілон Маск спробував виправдатися, чому не став виконувати прохання української сторони.

"Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту та ескалації конфлікту", — підсумував він.

Зазначимо, що минулого року Ілон Маск завадив українській таємній атаці на російський військово-морський флот, відключивши мережу супутникового зв’язку Starlink, що знаходиться поблизу кримського узбережжя. Він зробив так, тому що боявся, що росія може відповісти ядерним ударом. Цей страх викликали розмови мільярдера із високопоставленими російськими чиновниками.

Тим часом користувачів мереж таке пояснення Маска не влаштувало. У коментарі розпочався справжній скандал і люди стали звинувачувати мільярдера у підіграванні росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ілон Маск провів розмову російським диктатором володимиром путіним восени 2022 року. Цю розмову з президентом росії він назвав "відмінною".