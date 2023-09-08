Маск объяснил отказ активировать Starlink в Крыму для военной операции ВСУ: украинцы негодуют

Пользователи сети уже высказали свое мнение насчет поступка Маска

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал ситуацию с тайным отключением сети спутниковой связи Starlink в 2022 году вблизи побережья оккупированного Крыма. Он не хотел, чтобы его компания стала участником конфликта.

Так, в пятницу, 8 сентября, на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) Маск написал, что украинские власти срочно просили его активировать Starlink на всем пути в Севастополь, временно находящемся под оккупацией.

"Поступила экстренная просьба от органов власти активировать Starlink на всем пути до Севастополя. Очевидная цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре", — написал миллиардер.

Далее Илон Маск попытался оправдаться, почему не стал выполнять просьбу украинской стороны.

"Если бы я согласился по их просьбе, то SpaceX стала бы явным соучастником большого военного акта и эскалации конфликта", — подытожил он.

Отметим, что в прошлом году Илон Маск помешал украинской тайной атаке на российский военно-морской флот, отключив сеть спутниковой связи Starlink, находящуюся вблизи крымского побережья. Он сделал так, потому как боялся, что рф может ответить ядерным ударом. Этот страх вызвали разговоры миллиардера с высокопоставленными российскими чиновниками.

Тем временем пользователей сетей такое объяснение Маска не устроило. В комментарий начался настоящий скандал и люди стали обвинять миллиардера в подыгрывании россии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Илон Маск провел разговор российским диктатором владимиром путиным осенью 2022 года. Эту беседу с президентом рф он назвал "отличной".