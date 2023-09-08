Илон Маск угодил в новый громкий скандал: в этот раз замешан и украинский министр

Министр сообщил, что не знал о поступке главы SpaceX

Американский миллиардер Илон Маск, который в последнее время успел отличиться рядом скандалов, предоставил третьему лицу доступ к переписке с главой украинского Минцифры Михаилом Федоровым без его согласия.

Как сообщает Financial Times, об этом рассказал изданию сам Федоров, который отметил, что такой делать так было "не очень красиво" со стороны Маска.

"Я понимаю, почему он это опубликовал, потому что я говорил ему, какой он великий и что он должен спасти человечество", — отметил министр, но добавил, что никому не говорил о содержании личной переписки с миллиардером.

Издание сообщило, что Федоров "был шокирован" когда узнал о том, что в биографии Маска всплыл фрагмент из его переписки. Впрочем, глава Минцифры отметил, что она произошла около года назад, а потому публикация скорее всего не будет иметь каких-либо последствий.

При этом Федоров добавил, что несмотря на всё остается благодарен Маску за Starlink, поскольку без него в Украине "была бы катастрофа".

Как сообщалось ранее, недавно стало известно, что в 2022 году Маск приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма. Это было сделано, чтобы сорвать тайное нападение Украины на российский военно-морской флот.