"Я не предатель": Маск эмоционально объяснил скандал со Starlink и Украиной

Маск не дал Украине атаковать российский флот

После информации о срыве Илоном Маском операции ВСУ в Крыму, по его словам, в его адрес начали звучать обвинения в "госизмене". Он такие заявления категорически отвергает.

Маск написал в Twitter, что Конгресс США не объявлял войну россии, а он является гражданином США. А поэтому, отмечает миллиардер, "Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет".

"Я гражданин США и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Пожалуйста, скажите им это очень четко", — говорит он.

Напомним, что в начале сентября в западных СМИ появилась информация о том, что Илон Маск "тайно" отключил свою сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма. Это было сделано, чтобы сорвать тайное нападение Украины на российский военно-морской флот. Позже, к слову, предпринимать сам заявил, что якобы ничего не отключал, а просто изначально и не подключал Starlink на территории полуострова несмотря на просьбы украинских властей. Так или иначе операция ВСУ, по данным в СМИ, оказалась сорвана, а морские дроны не достигли своих целей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2022 году Маск отказал Украине в финансировании спутниковой связи Starlink. Но потом он изменил решение.