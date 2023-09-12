Вдячний за підтримку? путін відпустив Маску купу компліментів

Президент росії вважає американського бізнесмена видатною людиною

Російський диктатор володимир путін висловився у бік американського мільярдера Ілона Маска, який потрапив у великий скандал з відключенням Starlink в районі Криму під час проведення Україною важливої операції. Президент країни-агресора сказав, що Маск – талановита людина.

Таку думку російський лідер висловив під час свого виступу на Східно-Економічному форумі у вівторок, 12 вересня.

"Макс, безумовно, видатна людина, це потрібно визнати. Я думаю, що це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато що виходить у космічній сфері, у тому числі за підтримки американської держави", — зазначив путін.

Слід зазначити, що хвалебні промови в бік Ілона Маска були вимовлені путіним у той час, як навколо мільярдера розгортається скандал. Раніше з’ясувалося, що Маск 2022 року наказав відключити Starlink поблизу Криму, де Україна проводила таємну спецоперацію.

Його рішення було спричинене страхом, що росія у відповідь на операцію України може відповісти ядерною зброєю. Однак цей вчинок дав росіянам привід думати, що це був жест підтримки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Ілон Маск робив скандальну заяву щодо територій України. Він запропонував свій варіант "мирної угоди", в якій передбачалося, зокрема, проведення референдумів на тимчасово окупованих територіях під наглядом ООН. На його думку, голосування мало вирішити, чи залишаться території в Україні, чи будуть перебувати у складі росії. Така заява викликала хвилю гніву у користувачів мережі.

Крім цього Маск у червні 2023 року оскандалився через свій твіт. Він написав, що український контрнаступ нібито не досягає жодної з поставлених цілей, а росія, ймовірно, може захопити ще більше територій та виграти війну.