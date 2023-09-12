Благодарен за поддержку? путин отпустил Маску кучу комплиментов

Президент рф считает американского бизнесмена выдающимся человеком

Российский диктатор владимир путин высказался в сторону американского миллиардера Илона Маска, попавшего в крупный скандал с отключением Starlink в районе Крыма во время проведения Украиной важной операции. Президент страны-агрессора сказал, что Маск — талантливый человек.

Такое мнение российский "лидер" выразил во время своего выступления на Восточно-Экономическом форуме во вторник, 12 сентября.

"Макс безусловно выдающийся человек, это нужно признать. Я думаю, что это и признают во всем мире. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается в космической сфере, в том числе при поддержке американского государства", — отметил путин.

Стоит отметить, что хвалебные речи в сторону Илона Маска были произнесены путиным в то время, как вокруг миллиардера разворачивается скандал. Ранее выяснилось, что Маск в 2022 году приказал отключить Starlink вблизи Крыма, где Украина проводила тайную спецоперацию.

Его решение было вызвано страхом, что россия в ответ на операцию Украины может ответить ядерным оружием. Однако этот поступок дал россиянам повод думать, что это был некий жест поддержки.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Илон Маск делал скандальное заявление насчет территорий Украины. Он предложил свой вариант "мирного соглашения", в котором предусматривалось в частности проведение референдумов на временно оккупированных территориях под присмотром ООН. По его мнению, голосование должно было решить, останутся ли территории часть Украины или будут находиться в составе россии. Такое заявление вызвало волну гнева у пользователей сети.

Помимо этого Маск в июне 2023 году оскандалился из-за своего твита. Он написал, что украинское контрнаступление якобы не достигает ни одной из поставленных целей, а россия, вероятно, может захватить еще больше территорий и выиграть войну.