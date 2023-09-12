Илон Маск напился с российскими бизнесменами и потерял сознание: подробности

Американский миллиардер не смог перепить своих "партнеров" из россии

Американский бизнесмен Илон Маск, которого обвинили в помощи российским пропагандистам, потерял сознание во время застолья в москве. После пары рюмок водки создатель Tesla отключился прямо за столом.

Об этом стало известно из его биографии, которую написал Уолтер Айзексон, передает Business Insider. Книга о жизни Илона Маска поступила в продажу 12 сентября.

В начале 2000-х Илон Маск хотел запустить миссию на Марс и приехал в россию для покупки ракет. Там он встретился с местными бизнесменами, с которыми обсуждал этот вопрос. Во время застолья в одном из московских ресторанов компании подавали "большое количество водки". Русские товарищи Маска были привыкшими к такому изобилию алкоголя, а вот организм американца оказался неподготовленным. После нескольких рюмок водки американец был уже изрядно пьяным.

"Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол", — отмечает в книге Айзексон.

После этого инцидента россияне подарили на память Илону Маску бутылку водки с его фотографией. Спустя какое-то время американец признался, что ему не нравится вкус и действие большинства алкогольных напитков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Илон Маск тайно отключил Starlink вблизи побережья Крыма и сорвал операцию ВСУ. В книге о его биографии сказано, что он боялся ответного ядерного удара россии по Крыму. Но позже сам Илон Маск опроверг эту информацию и заявил, что он не предатель.