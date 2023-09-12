Ілон Маск напився з російськими бізнесменами і знепритомнів: подробиці

Американський мільярдер не зміг перепити своїх "партнерів" із росії

Американський бізнесмен Ілон Маск, якого звинуватили у допомозі російським пропагандистам, знепритомнів під час застілля в москві. Після кількох чарок горілки творець Tesla відключився прямо за столом.

Про це стало відомо з його біографії, яку написав Волтер Айзексон, передає Business Insider. Книга про життя Ілона Маска надійшла у продаж 12 вересня.

На початку 2000-х Ілон Маск хотів запустити місію на Марс і приїхав до росії для купівлі ракет. Там він зустрівся із місцевими бізнесменами, з якими обговорював це питання. Під час застілля в одному з московських ресторанів компанії подавали "велику кількість горілки". Російські товариші Маска були звиклі до такого достатку алкоголю, а от організм американця виявився непідготовленим. Після кількох чарок горілки американець був уже неабияк п’яним.

"Маск, який підтримував голову рукою, відключився і вдарився головою об стіл", — зазначає у книзі Айзексон.

Після цього інциденту росіяни подарували на згадку Ілону Маску пляшку горілки з його фотографією. Через якийсь час американець зізнався, що йому не подобається смак та дія більшості алкогольних напоїв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ілон Маск таємно відключив Starlink поблизу узбережжя Криму та зірвав операцію ЗСУ. У книзі про його біографію сказано, що він боявся ядерного удару у відповідь росії по Криму. Але пізніше сам Ілон Маск спростував цю інформацію та заявив, що він не зрадник.