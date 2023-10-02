Мемная контратака: в Украине ярко ответили на глупую насмешку Маска над Зеленским

Скандальному предпринимателю ответили в его же стиле

В Украине прокомментировали очередную нелепую выходку миллиардера Илона Маска. Отреагировали и власти и простые граждане. Также реагируют и многие иностранцы.

В сети повсеместно появляются различные мемы и фотожабы с предпринимателем. "Телеграф" выбрал лучшие:

Так, например, известный украинский художник Андрей Петренко нарисовал карикатуру на Маска и путина. На ней он изобразил диктатора как нового Гитлера, а миллиардер выражает ему поддержку.

Другие также решили обратить "оружие" Маска, которое он направил против Зеленского, против него же самого. К его язвительной картинке прифотошопили уже его голову, а подпись направили в его адрес.

Официальный Twitter аккаунт Верховной Рады Украины также решил поддержать волну мемов и запостил свой.

"Когда прошло уже 5 минут, а ты еще не распространял российскую пропаганду"

Другие реши напомнить Маску его слова, когда он утверждал, что "не видит российской пропаганды в Twitter".

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"Илон Маск: Я могу опустится еще ниже"

В более серьезной форме маску ответили в Офисе президента Украины. Например, советник Михаил Подоляк заявил, что любая поддержка россии сегодня – это прямые инвестиции в войну, геноцид, убийство свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность. Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня – безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушение.

"К сожалению, далеко не все и не всегда, будучи значимыми медийными фигурами, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики теряющих своих родителей детей. Иногда лучше молчать, правда же Илон Маск?", — сказал он.

Стоит отметить, что в настоящий момент пост Подоляка на его канале был отредактирован. Имя миллиардера в нем больше не фигурирует.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне Илон Маск опубликовал твит, после которого оказался в центре скандала.