Заплатят все пользователи: Маск сделал громкое заявление насчет бывшего Twitter

В компании пока не дали комментарий

Американский миллиардер Илон Маск снова отличился заявлением. На этот раз оно касается соцсети X (Twitter).

Все пользователи платформы, вероятно, будут платить за доступ. Об этом бизнесмен заявил во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает BBC.

"Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за пользование платформой", – сказал глава Tesla и SpaceX.

По мнению Илона Маска, платный доступ – это единственный способ противостоять ботам.

Издание отмечает, что на данный момент не ясно, был ли это лишь неожиданный комментарий, или анонс глобальных планов бизнесмена. В самой компании еще не комментировали заявление Маска.

Ранее владелец Twitter в 2022 году запустил платную подписку для пользователей, которые хотят получить знак верификации. Цена вопроса составила $7,99 в месяц.

Также руководство соцсетью X заявило об отмене запрета на платную политическую рекламу. Такое обязательство компания взяла на себя в начале 2023 года, когда Илон Маск начал управлять платформой.

Напомним, что компания Meta Марка Цукерберга запустила новую соцсеть Threads, которую уже окрестили "убийцей Twitter" из-за формата кратких сообщений, ограниченных 500 символами.