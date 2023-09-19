Заплатять усі користувачі: Маск зробив гучну заяву щодо колишнього Twitter

У компанії поки не дали коментар

Американський мільярдер Ілон Маск знову відзначився заявою. На цей раз вона стосується соцмережі X (Twitter).

Всі користувачі платформи, ймовірно, платитимуть за доступ. Про це бізнесмен заявив під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, повідомляє ВВС.

"Ми переходимо до невеликої щомісячної оплати за користування платформою", — сказав глава Tesla та SpaceX.

На думку Ілона Маска, платний доступ – це єдиний спосіб протистояти ботам.

Видання зазначає, що на даний момент не зрозуміло, чи це був лише несподіваний коментар, чи анонс глобальних планів бізнесмена. У компанії ще не коментували заяву Маска.

Раніше власник Twitter у 2022 році запустив платну підписку для користувачів, які хочуть отримати відмітку про перевірку. Ціна питання становила $7,99 на місяць.

Також керівництво соцмережі Х повідомило про зняття заборони на платну політичну рекламу. Таке зобов'язання компанія взяла на себе на початку 2023 року, коли Ілон Маск почав особисто керувати платформою.

Нагадаємо, що компанія Meta Марка Цукерберга запустила нову соцмережу Threads, яку вже охрестили "вбивцею Twitter" через формат коротких повідомлень, обмежених 500 символами.