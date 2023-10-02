Илон Маск глупо высмеял Зеленского: реакция сети не заставила себя ждать

В сети разгорелся очередной скандал

Известный американский миллиардер Илон Маск, неоднократно попадавший в скандалы из-за высказываний об Украине, высмеял в сети президента Владимира Зеленского. Однако пользователи соцсетей быстро нашли, что ему ответить на это.

Так, в понедельник,2 октября, Илон Маск опубликовал пост в соцсети Х (бывш. Twitter), в котором он разместил, видимо, смешной по его мнению мем. На нем грустное лицо Зеленского и следующая подпись:

"Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов".

Таким образом Маск, видимо, решил подколоть Владимира Зеленского за то, что тот часто говорит союзникам, что Украине нужна помощь, как военная, так и финансовая во время полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Выходку миллиардера не оценили пользователи сети, и под его постом появилось множество гневных комментариев. В их числе можно встретить следующие высказывания людей:

Зачем издеваться над храбрым лидером, который возглавляет свой народ в героической борьбе за свою свободу? Тебе не стыдно?

Потому что Зеленский осмеливается противостоять путину, а Илон никогда не сможет.

Что вы можете сказать о том, что путин посылает ракеты по жилым домам и больницам? Кажется, вы никогда не обращаетесь к путинской стороне, не так ли?

В комментариях у Маска неоднократно поинтересовались, почему он никогда не делает подобных "шуток" про путина, который продолжает кровавую войну. Однако ответа, естественно, не последовало. Впрочем, пользователи сами знают ответ на этот вопрос.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне Илон Маск опубликовал твит, после которого оказался в центре скандала. Он заявил о якобы вероятном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины и что оно не достигает ни одной из поставленных целей.