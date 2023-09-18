Все по методичке путина: Маск снова высказался об Украине

Маску не видно побед ВСУ

Илон Маск, который постоянно влипает в скандалы из-за своих пророссийских заявлений, в очередной раз высказался в духе роспропаганды. Он прокомментировал контрнаступление ВСУ.

Так, комментируя пост инвестора Дэвида Сакса в Twitter, который разместил в нем цитату экс-аналитика Пентагона Дэвид Пайна, звучащую следующим образом:

"Украинские территориальные выгоды от их хваленого контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте"

Маск написал - "Так много смертей за так мало".

Стоит отметить, что Пайн, чью цитату запостил Дэвид Сакс, является ярым пропагандистом рф. Еще в 2022 году украинский Центр противодействия дезинформации обвинял его в многолетним сотрудничестве с кремлем.

"Все эти заявления не имеют ничего общего с реальностью. Кремль годами выстраивал свою пропагандистскую кампанию по дискредитации цивилизованного мира, прибегая к подкупу и вербовке даже западных чиновников", — говорилось в сообщении.

Сам же Маск регулярно делает скандальные заявления по поводу Украины. Например, на днях стало известно, что он сорвал спецоперацию Сил обороны в Крыму.

Ранее мы писали о том, что Маск эмоционально объяснил скандал со Starlink и Украиной.