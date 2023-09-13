"Как я оказался на этой войне?" Маск больше не отвечает за Starlink над Украиной

Миллиардер переложил ответственность за принятие решений на Пентагон

После ряда скандалов с закрытием доступа к использованию спутникового интернета Starlink Украиной, американский миллиардер Илон Маск решил передать часть своих спутников в пользование Пентагона, чтобы не принимать участие в этой войне.

Как рассказал биограф предпринимателя Уолтер Айзексон в разговоре с Washington Post, эта новая группировка спутников даже получила название Starshield.

"Я разговаривал с ним когда это началось, и однажды поздно вечером он сказал: "Почему я участвую в этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, смотреть фильмы на Netflix и играть в видеоигры. Я не хотел создавать что-то, что могло бы вызвать ядерную войну", — рассказал он.

Айзексон отметил, что Маск после этого говорил с представителями Пентагона и принял решение продать некоторую часть спутников американским военным и передать полный контроль над ними. Таким образом миллиардер перестал контролировать их и отстранился от геополитики.

При этом, он даже создал "военную" версию спутников под названием Starshield.

Биограф Маска считает, что миллиардер понял, что имеет слишком много власти и решил переложить ответственность за принятие тяжелых решений на власти США.

Стоит отметить, что Айзексон не уточнил, когда Маск передал управление частью спутников Starlink Пентагону, однако информация о запуске Starshield появилась в декабре 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в прошлом году Илон Маск "тайно" отключил сеть спутниковой связи Starlink вблизи Крыма, когда Украина проводила спецоперацию. После того как информация всплыла в сети, на Маска обрушилось большое количество негатива. Сам он тем временем эмоционально прокомментировал этот скандал.