"Як я опинився на цій війні?" Маск більше не відповідає за Starlink над Україною

Мільярдер переклав відповідальність за прийняття рішень на Пентагон

Після низки скандалів із закриттям доступу до використання супутникового інтернету Starlink Україною американський мільярдер Ілон Маск вирішив передати частину своїх супутників у користування Пентагону, щоб не брати участь у цій війні.

Як розповів біограф підприємця Уолтер Айзексон у розмові з Washington Post, це нове угруповання супутників навіть отримало назву Starshield.

"Я розмовляв з ним коли це почалося, і одного разу пізно ввечері він сказав: "Чому я беру участь у цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли розслабитися, дивитися фільми на Netflix та грати у відеоігри. Я не хотів створювати щось, що могло б спричинити ядерну війну", — розповів він.

Айзексон зазначив, що Маск після цього говорив із представниками Пентагону та ухвалив рішення продати деяку частину супутників американським військовим і передати повний контроль над ними. Таким чином, мільярдер перестав контролювати їх і відсторонився від геополітики.

При цьому він навіть створив "військову" версію супутників під назвою Starshield.

Біограф Маска вважає, що мільярдер зрозумів, що має надто багато влади і вирішив перекласти відповідальність за ухвалення важких рішень на владі США.

Варто зазначити, що Айзексон не уточнив, коли Маск передав управління частиною супутників Starlink Пентагону, проте інформація про запуск Starshield з’явилася у грудні 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулого року Ілон Маск "таємно" відключив мережу супутникового зв’язку Starlink поблизу Криму, коли Україна проводила спецоперацію. Після того, як інформація спливла в мережі, на Маска обрушилася велика кількість негативу. Сам він тим часом емоційно прокоментував цей скандал.