Скандал зі Starlink: Маск "пояснився" і знайшов незвичайне порівняння для ЗСУ

Була лише одна людина, яка могла вплинути на рішення з відключенням Starlink

Американський бізнесмен і мільярдер, який потрапив у скандал через відключення Starlink поблизу Криму, поки Україна проводила спецоперацію, пояснив ситуацію і спробував виправдати свої дії й цього разу назвав єдиний чинник, який міг би вплинути на його рішення.

У рамках The All-In Podcast він розповів, що коли вся ця ситуація сталася, регіон навколо Криму був фактично відключений. Причина відключення, за словами бізнесмена, в тому, що США ввели санкції проти росії. Також він провів дивну аналогію з хобітами, говорячи про ЗСУ.

"Ми отримали термінові дзвінки від уряду України про те, що нам потрібно включити супутник у Криму. Це було практично посеред ночі. Ми такі: про що ви говорите? В загальному, ми поняли, що це щось на кшталт нападу хоббітів на російський флот. Вони дійсно попросили нас прийняти активну участь у великому акті. Але українське уряд не відповідає за нас, людей чи нашу компанію. Це так не працює", — сказав Ілон Маск.

Мільярдер наголосив, що для нього стало б у цій ситуації головним — слово президента США Джо Байдена. Якби той сказав Маску увімкнути супутник, то він нібито зробив би це.

"Я повинен сказати, що хоча я не найбільший шанувальник президента Байдена, але якби я отримав вказівку президента включити супутник, я б це зробив. Тому що я вважаю президента головною виконавчою особою країни. І якби я отримав прохання від президента, від американського президента, ясна річ, я б його включив. Але таких прохань не надходило", — підсумував Маск.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулого року Ілон Маск "таємно" відключив мережу супутникового зв’язку Starlink поблизу Криму, коли Україна проводила спецоперацію. Після того, як інформація спливла в мережі, на Маска обрушилася велика кількість негативу. Сам він тим часом емоційно прокоментував цей скандал.