Скандал со Starlink: Маск "объяснился" и нашел необычное сравнение для ВСУ

Был только один человек, который мог повлиять на решение с отключением Starlink

Американский бизнесмен и миллиардер, попавший в скандал из-за отключения Starlink вблизи Крыма, пока Украина проводила спецоперацию, объяснил ситуацию и попытался оправдать свои действия и на сей раз назвал единственный фактор, который мог бы повлиять тогда на его решение.

В рамках The All-In Podcast он рассказал, что когда вся эта ситуация произошла, регион вокруг Крыма был фактически отключен. Причина отключения, по словам бизнесмена, заключалась в том, что США ввели санкции против россии. Также он провел странную аналогию с хоббитами, говоря о ВСУ.

"Мы получили срочные звонки от украинского правительства о том, что нам нужно включить спутник в Крыму. Это было практически посреди ночи. Мы такие: о чем вы говорите? В общем, мы поняли, что это что-то вроде нападения хоббитов на российский флот. Они действительно попросили нас принять активное участие в крупном акте. Но украинское правительство не отвечает за нас, людей или нашу компанию. Это так не работает", — сказал Илон Маск.

Миллиардер подчеркнул, что для него стало бы в данной ситуации главным — слово президента США Джо Байдена. Если бы тот сказал Маску включить спутник, то он якобы сделал бы это.

"Я должен сказать, что, хотя я не самый большой поклонник президента Байдена, но если бы я получил указание президента включить спутник, я бы это сделал. Потому что я считаю президента главным исполнительным лицом страны. И если бы я получил просьбу от президента, от американского президента, ясное дело, я бы его включил. Но таких просьб не поступало", — подытожил Маск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в прошлом году Илон Маск "тайно" отключил сеть спутниковой связи Starlink вблизи Крыма, когда Украина проводила спецоперацию. После того как информация всплыла в сети, на Маска обрушилось большое количество негатива. Сам он тем временем эмоционально прокомментировал этот скандал.