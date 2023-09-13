В Севастополе прогремели мощные взрывы: оккупанты говорят о ракетном ударе и десятках пострадавших (фото, видео)

В ВСУ пока не отреагировали на обвинения оккупантов

В ночь на 13 сентября в оккупированном россиянами Севастополе прогремели мощные взрывы. Захватчики сообщают, что там якобы был нанесен ракетный удар по территории Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе.

Как заявил так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев, в результате удара пострадали 24 человека. Четверо из них находятся в состоянии средней тяжести.

По его информации, взрывы прогремели в районе 3:00 ночи. В лучших традициях российской пропаганды он сообщил об успешной работе ПВО, хотя на опубликованных кадрах в сети видно обратное.

"В районе Южной бухты сейчас пожар. Не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс. Прошу сохранять спокойствие", — сообщил оккупант.

Спустя несколько часов он добавил, что пожар все еще не удалось ликвидировать.

По данным очевидцев, на территории завода прогремело минимум три мощных взрыва. После этого на месте вспыхнул пожар.

Официальной информации от Вооруженных сил Украины по поводу ночных событий в Крыму пока не было.

Для справки. На судостроительном Севастопольском морском заводе имени Серго Орджоникидзе строят и ремонтируют корабли Черноморского флота рф.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 12 сентября в Красноперекопском районе оккупированного Крыма прозвучали взрывы.