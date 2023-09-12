В Крыму мощный взрыв слышали несколько сел, в небо подняты вертолеты: детали и карта

Официальной информации об инциденте нет

Утром во вторник, 12 сентября, в Красноперекопском районе оккупированного Крыма прозвучали взрывы. Они были настолько мощными, что их слышали жители нескольких окрестных сел.

Об этом сообщают местные паблики, публикуя видео с места. Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что информации о том, что именно могло взорваться пока нет. Взрыв произошел в сторону юго-запада от Красноперекопска.

Жители этих сел слышали звуки взрыва

Однако на кадрах с места, которые публикуют в сети, виден столб дыма. Официальной информации об инциденте пока нет. Оккупационная "власть" полуострова пока никак не комментирует ситуацию.

В то же время над Красноперекопском в небо подняли военные вертолеты. Соответствующие кадры публикуют в сети.

Стоит отметить, что на территории оккупированного Крыма, который оккупанты по сути превратили в свою военную базу, сейчас крайне неспокойно. Взрывы и пожары уже не являются редким явлением. На днях в Симферополе вспыхнул пожар на территории воинской части. Перед ним местные жители слышали "хлопки".

Как сообщал "Телеграф", это еще не все неприятности крымчан — на полуострове начался дефицит дизеля на сетевых заправках, так же как в и самой россии, на которую продолжают давить санкции. Тем временем на полуострове так называемые местные "власти" уже поспешили оправдаться и пообещали быстро решить проблему.