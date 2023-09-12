У Криму потужний вибух чули кілька сіл, у небо піднято гелікоптери: деталі та карта

Офіційної інформації про інцидент немає

Вранці у вівторок, 12 вересня, у Красноперекопському районі окупованого Криму пролунали вибухи. Вони були настільки потужними, що їх чули мешканці кількох навколишніх сіл.

Про це повідомляють місцеві паблики, публікуючи відео з місця. Telegram-канал "Кримський вітер" пише, що інформації про те, що саме могло вибухнути, поки немає. Вибух стався у бік південного заходу від Красноперекопська.

Жителі цих сіл чули звуки вибуху

Однак на кадрах з місця, які публікують у мережі, видно стовп диму. Офіційної інформації про інцидент поки що немає. Окупаційна "влада" півострова поки що ніяк не коментує ситуацію.

Водночас над Красноперекопськом в небо підняли ворожі військові гелікоптери. Відповідні кадри публікують у мережі.

Варто зазначити, що на території окупованого Криму, який по суті перетворили на свою військову базу, зараз вкрай неспокійно. Вибухи та пожежі вже не є рідкісним явищем. Днями у Сімферополі спалахнула пожежа на території військової частини. Перед ним місцеві мешканці чули "бавовну".

Як повідомляв "Телеграф", це ще не всі неприємності кримчан — на півострові почався дефіцит дизеля на мережевих заправках, так само як і в самій Росії, на яку продовжують тиснути санкції. Тим часом на півострові так звані місцеві "влади" вже поспішили виправдатися і пообіцяли швидко вирішити проблему.