У Криму спалахнула військова частина: дим бачили за багато кілометрів (відео)

Пожежу локалізували, інформації про постраждалих не надходило

В окупованому Сімферополі на території військової частини сталася масштабна пожежа, а чорний дим бачили за багато кілометрів від місця займання.

Як інформують місцеві telegram-канали, місцеві жителі чули вже стандартні для подібних ситуацій "хлопки", після яких почалася пожежа.

При цьому представники окупаційних "влад" заявляють, що спалах трапився нібито з побутових причин, проте що стало його причиною не повідомляється.

До гасіння вогню залучили дві пожежні машини, загоряння було локалізовано.

При цьому, як видно на відеозаписах, над територією військової частини піднімався густий чорний дим, подібний до того, що виникає при горінні гуми. Судячи з інших кадрів, видно його було навіть за містом.

Як розповідав "Телеграф", увечері у четвер, 7 вересня, жителі російського Брянська почули гучний вибух, після чого виникло загоряння. Почалася пожежа біля заводу "Кремній Ел" — це один з найбільших російських заводів з виробництва мікроелектроніки.

А в ніч на 8 вересня пожежа виникла у Москві біля будівлі Федеральної митної служби.