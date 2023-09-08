Вогонь палав під важливою держбудівлею: москва знову горіла вночі (фото та відео)

Вогонь гасило майже 100 людей

Столиця росії москва жодного дня не проживає без потужних пожеж — у четвер загорівся військовий завод "Салют". А вже в ніч на 8 вересня масштабно палали склади на вулиці Кусковській.

Про велику нічну пожежу на сході москви повідомили росЗМІ. Спочатку повідомлялося, що горить будівля Федеральної митної служби, оскільки виклик пожежників був звідти, проте пізніше стало відомо, що пожежа сталася поряд, на складах.

Вулиця Кусковська на карті

За різними даними, площа пожежі становила від 800 до 1000 квадратних метрів. Над районом Новогирєєво піднявся потужний стовп густого чорного диму.

На місце прибули пожежники, які локалізували займання. Близько 02:20 повідомили про повну ліквідацію пожежі. За офіційними даними, постраждалих немає.

Місцеві пабліки писали, що на місці пожежі на вулиці Кусковській, 26б, було чути звуки вибухів. Їхня причина невідома.

"На місці пожежі в Новогирєєво чути звуки вибухів. Імовірно, горять складські приміщення, площа уточнюється", — писали місцеві.

У пресслужбі МНС росії повідомили, що гасіння ускладнювало високе пожежне навантаження всередині будівлі. До гасіння було залучено 29 одиниць техніки та понад 90 осіб.

Як розповідав "Телеграф", увечері у четвер, 7 вересня, жителі російського Брянська почули гучний вибух, після чого виникло загоряння. Почалася пожежа біля заводу "Кремній Ел" — це один з найбільших російських заводів з виробництва мікроелектроніки.