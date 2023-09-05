У росії спалахнув нафтопереробний завод однієї з найбільших компаній рф (відео)

На цьому підприємстві у липні вже була пожежа

У росії щодня спалахують нові потужні пожежі — увечері 4 вересня палало в Москві біля Ленінградського вокзалу, у вівторок сталася пожежа на підприємстві в місті Дзержинськ Нижегородської області.

Про це пишуть РосЗМІ. Займання сталося на підприємстві "Сібур-Нафтохім".

Над місцем пожежі здійнявся стовп густого чорного диму. Його було видно навіть з околиць Нижнього Новгорода. На місце прибуло кілька пожежних машин, але виявилося, що відбувається факельне горіння суміші кисню та окису вуглецю у зовнішній технологічній установці.

У "СІБУР-Нафтохім" заявили, що нічого страшного не відбувається, але в шататному порядку сталася зупинка виробництва. Причина — зниження подачі кисню та технічних газів зовнішнім постачальником. На цей час факельна установка тимчасово переведена в режим інтенсивного горіння.

Сібур-Нафтохім на карті

Для довідки: "Сібур-Нафтохім" — найбільша нафтохімічна компанія Нижегородської області та одна з найбільших у росії. У липні там уже була пожежа – горіла виробнича установка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 1 вересня у Москві спалахнула величезна пожежа. У частині аеропортів столиці скасовували та навіть затримували рейси.