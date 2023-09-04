Не "бавовна", але теж добре: у москві неподалік Кремля вирує пожежа й знайшли вертоліт у мішку (оновлено)

У мережі росіяни обурюються через чергову пожежу

У російській столиці ввечері 4 вересня сталася велика пожежа — біля Ленінградського вокзалу спалахнули склади. За попередніми даними, пожежа почалася через те, що хтось підпалив сміття.

Відео з місця розповсюджують у мережі російські паблики. Стовп вогню видно на великій відстані.

Вогонь із купи сміття швидко перекинувся на склади, які пустували в центрі москви. На місце вже виїхав пожежний потяг та екстрені служби. Інформації про постраждалих на цей час немає, також про руйнування поки що нічого не відомо. Площа займання становить 100 кв. метрів.

Тим часом на проспекті Академіка Сахарова поліція оточила територію паркування біля аналітичного центру при Уряді рф. Повідомляється, що там було помічено підозрілий предмет у мішку. На місце прибули сапери, які досліджують вміст мішка, людей ближче ніж на 20 метрів підпускають. Пізніше стало відомо, що на місці знайшли металевий вертоліт з дротом, тобто БПЛА вертолітного типу кустарного виробництва. Собака не відчула вибухівку, сапери також не виявили вибухонебезпечних речовин. Наразі міні-вертушку відвозять на експертизу — з'ясовуватимуть, що за агрегат такий і для чого призначався.

Ленінградський вокзал розташований у Басманному районі москви за 20 хвилин від Кремля. А проспект Академіка Сахарова знаходиться в пішій доступності від Ленінградського вокзалу — лише за 10 хвилин.

У мережі росіяни незадоволені черговою пожежею. Одні не розуміють, що відбувається, інші жартують про те, що Наполеону вдалося спалити всю москву, не те що українцям. Крім того, що у пожежі, що у підозрілому мішку москвичі звинувачують українців.

Крім цього, росіяни в черговий раз ниють, що київський режим повинен дотримуватися якихось там конвенцій та не застосовувати бойові БПЛА по мирному населенню.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 1 вересня у москві спалахнула величезна пожежа. У частині аеропортів столиці скасовували і навіть затримували рейси.