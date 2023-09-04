В сети россияне негодуют из-за очередного пожара

В российской столице вечером 4 сентября случился крупный пожар — возле Ленинградского вокзала загорелись склады. По предварительным данным пожар начался из-за того, что кто-то поджег мусор.

Видео с места распространяют в сети российские паблики. Столб огня виден на большом расстоянии.

Огонь с кучи мусора быстро перекинулся на склады, которые пустовали в центре москвы. На место уже выехал пожарный поезд и экстренные службы. Информации о пострадавших на данный момент нет, также о разрушениях пока ничего не известно. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров

Тем временем на проспекте Академика Сахарова полиция оцепила территорию парковки. Сообщается, что там был замечен подозрительный предмет в мешке. На место прибыли саперы, которые исследуют содержимое мешка, людей за оцепленную территорию не пускают. Позже стало известно, что на месте обнаружили металлический вертолет с проволокой, то есть БПЛА вертолетного типа кустарного производства. Собака не почувствовала взрывчатку, саперы также не обнаружили взрывоопасные вещества. Сейчас мини-вертушку отвезли на экспертизу — будут выяснять, что за агрегат такой и для чего предназначался.

Ленинградский вокзал расположен в Басманном районе москвы в 20 минутах от Кремля. А проспект Академика Сахарова находится в пешей доступности от Ленинградского вокзала — всего в 10 минутах.

В сети россияне недовольны очередным пожаром. Одни не понимают, что происходит, а другие шутят о том, что Наполеону удалось сжечь всю москву, не то что украинцам. Кроме того, что в пожаре, что в подозрительном мешке москвичи винят украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 1 сентября в москве вспыхнул огромный пожар. В части аэропортов столицы отменяли и даже задерживали рейсы.