После заявлений об "уничтожении дрона" в Москве вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

В аэропортах по-прежнему продолжается отмена и задержка рейсов

В москве в Юго-Западном округе произошел сильный пожар после инцидента с очередной дроновой атакой. При этом в российской столице продолжает действовать план "Ковер", а в части аэропортов отменяют и задерживают рейсы.

Хотя городской глава москвы сергей собянин уверял, что летевший на столицу беспилотник сбили и обошлось без жертв и разрушений, но в то же время в одном из округов в небо поднимается густой дым. Об этом утром в пятницу, 1 сентября, сообщает Telegram-канал NEXTA.

"В москве сильный пожар в Юго-Западном округе. Говорят, работа БПЛА. План "Ковёр" продолжает действовать", — говорится в сообщении.

Согласно заявлениям собянина, ПВО якобы успешно сработала по воздушной цели, однако этот "успех" можно заметить на фото и видео, уже появившихся в сети. При этом важно отметить и важную детать — траектория для запуска беспилотника является довольно странной, поскольку он летел с востока.

Юго-Западный округ на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 сентября в российском городе Псков произошла очередная дроновая атака. Системы ПВО сработали в районе микрорайона Кресты, где расположен аэропорт.