Пскову не до сна: в россии новая атака дронов (видео)

Власти уже подтвердили работу средств ПВО, о последствиях пока не сообщается

В ночь на пятницу, 1 сентября 2023 года, громкие автоматные очереди переполошили российский Псков, где ранее дроны-камикадзе уже атаковывали аэродром.

Видео с места событий активно публикуют в соцсетях российские каналы. Судя по роликам, россияне действительно всеми силами пытаются отстреляться от чего-то в небе.

Данные о стрельбе появились в сети около 23:40 31 августа. По предварительной информации, город пытались атаковать беспилотники. На видео хорошо видно и слышно, как местные жители пытаются сбить с земли что-то в небе.

Официально власти уже заявили, что системы ПВО сработали в районе микрорайона Кресты, — там находится аэропорт, который ранее уже был атакован.

Аэропорт и микрорайон Кресты на карте Пскова

Интересно, что ранее 31 августа российские каналы также писали об обнаружении неизвестного летающего объекта, который несся со скоростью в 120 километров в час со стороны Прибалтики, но быстро исчез, как только поднялись истребители, чтобы сбить его.

Заметим, что от Пскова до границ Украины около 700 километров по прямой через Беларусь:

Псков на карте

Как сообщал "Телеграф", ранее Псков атаковали беспилотники 30 августа, в результате этого были поражены ряд самолетов.