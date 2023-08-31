Как выглядит аэродром в Пскове после налета дронов: первые спутниковые фото последствий

В аэропорту можно заметить пожарные машины

Появились первые спутниковые снимки результатов атаки беспилотников на аэропорт в Пскове в ночь на 30 августа. На них видны повреждения у двух самолетов типа Ил-76.

Спутниковые снимки от Planet Labs опубликовали "Схемы". Их проанализировал авиа эксперт Анатолий Храпчинский, который подтвердил повреждения самолетов.

Аэропорт Пскова 30 августа, два самолета повреждены

"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев, скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет не менее 2-3 месяцев", — пояснил он.

Аэропорт Пскова 30 августа, видны пожарные авто

Рядом с одним из самолетов заметны два красных автомобиля. Они похожи на пожарные, которые могли прибыть на аэродром для тушения пожара.

Аэропорт Пскова 30 августа, возможное место повреждения самолета

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех российских Ил-76 в Пскове. Еще несколько бортов получили повреждения.

"Уничтожены 4 единицы – это означает, что поражения не позволяют восстановить этот самолет и вернуть его к выполнению задач. Их используют для транспортировки личного состава оккупантов и их техники. Также есть информация о повреждении еще нескольких единиц", – отметил Юсов.

На снимках видны только два поврежденных самолета, так как другие пострадавшие Ил-76 могли находиться на другой части аэропорта. Ее не видно из-за плотной облачности.

Как сообщал "Телеграф", так как Псков расположен приблизительно за 700 км от границы Украины, в россии пошли разговоры, якобы дроны были запущены с территории Эстонии. В ответ на это в Эстонии похвалили работу ВСУ.