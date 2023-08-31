Как выглядит аэродром в Пскове после налета дронов: первые спутниковые фото последствий
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В аэропорту можно заметить пожарные машины
Появились первые спутниковые снимки результатов атаки беспилотников на аэропорт в Пскове в ночь на 30 августа. На них видны повреждения у двух самолетов типа Ил-76.
Спутниковые снимки от Planet Labs опубликовали "Схемы". Их проанализировал авиа эксперт Анатолий Храпчинский, который подтвердил повреждения самолетов.
"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев, скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет не менее 2-3 месяцев", — пояснил он.
Рядом с одним из самолетов заметны два красных автомобиля. Они похожи на пожарные, которые могли прибыть на аэродром для тушения пожара.
Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех российских Ил-76 в Пскове. Еще несколько бортов получили повреждения.
"Уничтожены 4 единицы – это означает, что поражения не позволяют восстановить этот самолет и вернуть его к выполнению задач. Их используют для транспортировки личного состава оккупантов и их техники. Также есть информация о повреждении еще нескольких единиц", – отметил Юсов.
На снимках видны только два поврежденных самолета, так как другие пострадавшие Ил-76 могли находиться на другой части аэропорта. Ее не видно из-за плотной облачности.
Как сообщал "Телеграф", так как Псков расположен приблизительно за 700 км от границы Украины, в россии пошли разговоры, якобы дроны были запущены с территории Эстонии. В ответ на это в Эстонии похвалили работу ВСУ.