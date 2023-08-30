Пожары, дым на городом и горящие самолеты: российский Псков атаковали БПЛА (видео)

На месте происшествия начался масштабный пожар

Ночь на 30 августа стала для ряда российских городов неспокойной и в частности для Пскова, где случилась атака беспилотников по военному аэродрому. Уже известно, что в результате происшествия были повреждены четыре самолета Ил-76.

В то же время два воздушных судна были охвачены огнем. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в экстренных службах.

"В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна", — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала "Mash", один из беспилотников в ходе атаки влетел в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта. В результате происшествия начался масштабный пожар, а над городом стал подниматься густой черный дым. Информация о жертвах или пострадавших не сообщается.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале написал, что в связи со взрывным происшествием было принято решение об отмене всех рейсов на 30 августа.

"До выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам ничего серьёзного, но ночью в этом убедиться сложно. Если всё в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме", — сказал он.

Стоит добавить, что в одном из пабликов была опубликована информация о том, что Псков этой ночью был атакован более чем 15 беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 30 августа в Пскове раздалась серия мощных взрывов, после чего над городом стал подниматься черный густой дым. Стоит добавить, что на территории этого города расположен 334-й военно-транспортный авиационный Берлинский Краснознамённый полк. Именно его объекты, вероятно, могли стать главной целью.