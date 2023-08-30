россия подверглась массовому налету беспилотников: прилеты зафиксированы в нескольких городах (видео)

Взрывы были слышны минимум в трех городах

Пока в россияне приходят в себя после взрывов в районе аэропорта в Пскове, мощные взрывы прозвучали и в других местах россии.

Как сообщают местные telegram-каналы, взрывы были слышны в Брянске и в Туле, а в москве закрыли аэропорт "Внуково" из-за угрозы ударов беспилотников. Согласно сообщению Baza, режим "Ковёр" введён в Тульской области, а также над частью Московской области, в Рязани и над частью Калужской области.

При этом в московском аэропорту "Внуково" из-за введения этого режима задерживаются около 25 самолетов. В свою очередь местные жители уже начали сообщать о пролете беспилотников в Брянске, а также публиковать первые видеозаписи прилетов.

Вскоре после этого взрывы прозвучали и в Туле.

Тем временем в Пскове, где БПЛА ударили по местному аэропорту, местную полицию подняли по тревоге и выдали силовикам боевое оружие.

Российские пропагандисты тем временем со всей серьезностью заявляют, что удар по Пскову был нанесен со стороны Эстонии или Латвии.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 августа российский Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным СБУ целью украинских контрразведчиков стал местный аэропорт, где они смогли поразить четыре самолета Су-30 и один МиГ-29.