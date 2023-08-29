В Крыму новый прилет по оккупантам, к месту взрыва помчались скорые (видео)

В районе населенного пункта Оленевка во временно оккупированном Крыму, где недавно была мастерски уничтожена важная техника врага, прогремел очередной взрыв. На данный момент появились первые подробности.

Информацию о происшествии сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" во вторник, 29 августа. Также было опубликовано видео, на котором видны столбы дыма, поднимающиеся в небо после удара.

"А рядом с Оленевкой снова прилетело, был слышен глухой взрыв", — говорится в сообщении.

Местные СМИ также сообщают, что к месту происшествия срочно помчались кареты скорой помощи. Это в свою очередь говорит о том, что в результате происшествия, вероятно, есть пострадавшие. Однако подробности пока устанавливаются.

В то же время коллаборант олег крючков, выдающий себя за "советника главы правительства Крыма" в своем Telegram-канале заявил, что в Оленевке якобы загорелась трава.

"По Оленевке. Горит трава в степи. Работает МЧС. Доверяйте только официальным источникам", — написал он.

Новость дополняется…